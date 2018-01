Bancos prevêem PIB inferior a 2% em 2003 e 2004 A economia brasileira deverá apresentar ligeira recuperação em 2003 e 2004, mas a variação do Produto Interno Bruto (PIB) continuará igual ou inferior a 2% ao ano, conforme projeções de seis bancos e consultorias econômicas compiladas pela Sinopse Econômica do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgada hoje. O PIB em 2003 deverá crescer 1,7% e 2% em 2004, conforme a média das projeções dos bancos Citibank, CSFB Garantia, Fator e das consultorias Macrométrica, MCM e Rosenberg. A consultoria Rosenberg & Associados é a mais otimista quanto ao comportamento do PIB no ano que vem, projetando crescimento de 3%, mais do que o dobro do 1,3% previsto para este ano. O Citibank e o CSFB Garantia estão trabalhando com economia lenta em 2003, projetando crescimento do PIB de apenas 1%, enquanto o Banco Fator projeta PIB de 1,9%. Na avaliação das consultorias MCM e Macrométrica, a economia brasileira crescerá este ano mais do que no ano que vem. Pelas projeções da Macrométrica, o PIB brasileiro cresce 3,1% em 2003 e apenas 2% em 2004, enquanto a MCM está prevendo o crescimento do PIB de 1,9% para este ano e apenas 1% no ano que vem.