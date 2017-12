Bancos procuram oferecer crédito Com a queda da Selic, emprestar ao governo comprando títulos públicos, remunerados pela taxa básica, o chamado ganho de tesouraria, fica menos atraente para os bancos, apesar de ser uma opção segura, já que, em tese, o governo oferece risco zero de inadimplência. Para que esse lucro concentrado na tesouraria não despenque, o banco pode aumentá-lo em duas outras fontes: serviços (leia-se tarifas) e na concessão de crédito. A situação é mais preocupante para os bancos médios e pequenos, que têm a quase totalidade de seus ganhos originários da tesouraria. Tarifas mais altas podem prejudicar bancos Aumentar as tarifas não parece ser uma opção para os bancos, avalia o gerente de Marketing da Pessoa Física do HSBC, Pedro Marcos Boszczovski. Segundo ele, essa é uma alternativa antipática aos clientes, e a tendência é justamente o oposto. "O que os bancos estão fazendo agora para atrair clientes é oferecer mais benefícios", diz. Bruno Zaremba, do Pactual, lembra que, para poderem escapar da queda da rentabilidade, os bancos precisam buscar artifícios que aumentem o nível de spread médio do ativo, ou seja, partir para o crédito. "Ainda está todo mundo meio fora desse mercado", avalia.