Bancos projetam dólar a R$ 3,49 em dezembro Pesquisa realizada pela Febraban (Federação Brasileira das Associações de Bancos) mostra que as projeções dos economistas-chefe dos bancos são declinantes. O dólar médio e o dólar final são mais baixos nesta projeção do que na anterior. Em abril, o dólar médio para 2003 foi estimado em R$ 3,46 e em março foi R$ 3,55; o dólar em dezembro de 2003 está sendo projetado a R$ 3,49, e no mês anterior foi R$ 3,62. A queda do risco Brasil projetado para dezembro de 2003 caiu mais de 100 pontos e está projetado em 811 pontos, enquanto que no mês anterior era projetado a 917 pontos. Roberto Troster, economista-chefe da Febraban, afirma que os indicadores estão mostrando resultados bastante favoráveis e "os efeitos do remédio amargo estão apontando alguns resultados positivos".