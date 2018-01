Bancos públicos emprestam mal No primeiro trimestre do ano, os bancos públicos emprestaram dinheiro com um grau de risco duas vezes superior ao das instituições privadas. Com isso, os bancos públicos foram obrigados a reservar mais recursos para compensar eventuais perdas com o não-pagamento dos empréstimos concedidos a devedores duvidosos. Do total de R$ 124,373 bilhões emprestados, os bancos públicos separaram R$ 21,661 milhões para provisões. Ao mesmo tempo, as instituições privadas concederam R$ 126,227 bilhões em crédito e reservaram R$ 9,449 bilhões para cobrir os riscos dos empréstimos. O Banco do Brasil (BB), por exemplo, tem 25,5% de sua carteira total de R$ 39,7 bilhões classificada na pior de todas as categorias. Os números foram divulgados, ontem, pelo Banco Central (BC) e consideram as novas exigências do Conselho Monetário Nacional (CMN) para a classificação de empréstimos. Dentro das novas regras, os bancos são obrigados a separar dinheiro, ou seja, fazer uma provisão, a partir de 15 dias de atraso. Antes esta provisão só era obrigatória quando o crédito estava com o mínimo de 60 dias de atraso.