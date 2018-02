Bancos públicos já se aproximam da liderança no crédito Os bancos públicos se preparam para comemorar a conquista da liderança no ranking de crédito no Brasil. Após um ano de atuação agressiva das instituições controladas pelo governo, a diferença entre a carteira de empréstimos dos bancos privados nacionais e dos estatais, que há um ano era R$ 101,6 bilhões a favor dos privados, caiu impressionantes 99,3%. Hoje, a vantagem dos concorrentes privados sobre os públicos é de pouco mais de R$ 600 milhões. A liderança dos estatais deve ser alcançada nos próximos dias com a provável associação da Caixa Econômica Federal com o Banco Panamericano, que está em negociação.