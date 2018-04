Bancos que prometeram apoio cortaram US$ 3 bi do Brasil O Citigroup, o FleetBoston, o Bank of America e o J.P. Morgan Chase, bancos americanos que prometeram nesta segunda-feira manter o crédito para o País, cortaram juntos US$ 3 bilhões em financiamentos para o Brasil desde o início deste ano, como declararam nos balanços divulgados para o Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. Nos balanços do segundo trimestre, os bancos justificam a redução nas exposições por causa da "instabilidade do mercado brasileiro", "incerteza eleitoral" e citam as perdas da Argentina. O FleetBoston, que baixou sua exposição ao País de US$ 8,4 bilhões em 31 de dezembro para US$ 7,7 bilhões em 30 de junho, afirma estar em meio a um "reposicionamento de portfolio" em relação ao Brasil. Como parte do reposicionamento para diminuir o risco Brasil em seu balanço, por exemplo, o banco cita um prejuízo de US$ 62 milhões (antes de impostos) para trocar títulos do governo por títulos com prazos mais curtos. No Boston, a redução nos empréstimos ao País deveu-se principalmente à não-renovação de empréstimos que venceram no segundo trimestre, principalmente para multinacionais. As perdas líquidas com empréstimos no País, no primeiro semestre, foram de US$ 11 milhões. E os contratos não-cumpridos totalizaram US$ 67 milhões, comparados a US$ 18 milhões em 31 de dezembro de 2001, segundo a empresa, principalmente por causa de um calote de uma empresa de telecomunicações. No México, em contrapartida, a instituição aumentou seus ativos de US$ 1,4 bilhão para US$ 1,6 bilhão. "O grande medo no mercado é que o FleetBoston se visse obrigado a reduzir ainda mais a exposição ao Brasil, para compensar as pesadas perdas que sofreu no mercado americano e na Argentina", diz um analista em Nova York. "Isso poderia desencadear uma corrida." O banco registrou, no trimestre, perdas líquidas de US$ 489 milhões na Argentina, comparado a um lucro de US$ 46 milhões no ano anterior. O Brasil apresentou um breakeven (ponto de equilíbrio) no resultado, mas com queda de US$ 57 milhões em relação aos níveis de 2001. "Esses resultados levaram à decisão de reposicionar o balanço e reduzir a exposição ao risco do País", cita o documento. Citigroup O Citigroup, que diminuiu sua exposição de US$ 11,9 bilhões no fim do ano para US$ 11,3 bilhões no fim de junho, cita perdas com fraudes corporativas e com a Argentina em seu balanço. Os calotes em empréstimos causaram perdas de US$ 485 milhões no trimestre, principalmente por problemas com empresas de telecomunicações, equipamentos e na Argentina. O J.P. Morgan Chase, que reduziu ainda mais sua exposição ao País (de US$ 3,3 bilhões em dezembro de 2001 para US$ 2,2 bilhões no fim de junho) é outro banco que enfatiza sua diminuição de risco no balanço. "A empresa vem monitorando a exposição ao Brasil com cuidado. A redução deveu-se ao vencimento de empréstimos, entre outros. Segundo Erivelto Rodrigues, presidente da consultoria Austin Asis, os mesmos bancos que vêm reduzindo sua exposição ao País aumentaram sua participação no mercado local de 5% antes do Plano Real para 20% este ano. O Citibank é o 12.º banco em ativos no ranking brasileiro; o BankBoston ocupa o 15.º lugar e o J.P. Morgan Chase 24.º lugar.