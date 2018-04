Bancos querem prazo da Justiça para evitar retiradas A Associação de Bancos Públicos e Privados da República Argentina (Abappra) e a Associação de Bancos da Argentina (ABA), fizeram um apelo à Corte Suprema de Justiça para que paralise as sentenças contra o "corralito" e dê oportunidade aos bancos para apelação. "O sistema financeiro está à beira do colapso em tempo muito curto" devido aos saques permitidos pela Justiça, diz o documento enviado à Corte Suprema. Os banqueiros pedem que os juízes assumam o "rol institucional para evitar as consequências de um colapso do sistema bancário e financeiro, fato previsível à luz dos acontecimentos e que não registra antecedentes similares na história do país". O documento afirma o "alto tribunal é a única salvaguarda dos interesses dos clientes, usuários e poupadores... mas nos encontramos próximos a 200 mil ações judiciais que questionam a constitucionalidade do corralito, e... mas resultam um numero significativamente menor aos 9 milhões de poupadores que existem no sistema e que não demandaram contra essa normativa". Para finalizar, o documento adverte para o fechamento massivo dos bancos que deverão ser liquidados pelo Banco Central. Governo espera aprovar leis importantes O governo espera aprovar nesta semana quatro leis chaves para dar continuidade ao governo de Eduardo Duhalde e abrir as portas do acordo com o Fundo Monetário Internacional: a que estabelece o plano Bonex; a de subversão econômica; a de Falências e Concordatas; e a que institui o Coeficiente de Estabilização de Referência (CER). Segundo os líderes do Partido Justicialista no Congresso, as matérias seriam aprovadas até a próxima quinta-feira, mas, para isso, o governo teve de ceder e desmembrar o projeto de lei que cria o plano Bonex, o qual tratava também da reestruturação do sistema financeiro. O governo passou boa parte da noite em reuniões para amarrar o acordo que permitirá a votação das leis. A mais polêmica é a que cria os bônus para substituir os depósitos. O presidente Duhalde teme uma explosão da classe média em mais um panelaço de proporções gigantescas como o que derrubou Fernando de la Rúa. Uma pesquisa de opinião encomendada pelo governo apontou para 87% do público que considera inaceitável a troca de depósitos por bônus e somente 6% aceitaria essa proposta. Leia o especial