Bancos querem reduzir contribuição ao Fundo Garantidor de Crédito A Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) quer reduzir a contribuição das instituições financeiras para manutenção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O FGC é responsável por ressarcir correntistas e poupadores, até o valor de R$ 20 mil, no caso de quebra de um banco. Segundo o presidente da Febraban, Gabriel Jorge Ferreira, a entidade deverá discutir o assunto no grupo de trabalho criado a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para estudar medidas que reduzam a diferença entre o custo de captação dos bancos e o valor cobrado dos clientes nas operações de empréstimo (spread bancário). A idéia, segundo ele, é reduzir ou até mesmo eliminar a contribuição atual que é de 0,36% sobre o volume de depósitos cobertos pelo FGC. Para Ferreira, o sistema financeiro hoje "está sólido e a supervisão bancária no Brasil é bastante eficiente", o que dispensa uma reserva muito grande do FGC. Uma forma de capitalizar o Fundo, permitindo a redução da contribuição dos bancos, segundo ele, é transferir para o FGC o saldo do Fundo Garantidor de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) e do Recheque, instrumentos que existiam anteriormante para garantir depósitos e punir correntistas que emitiam cheques sem fundo. Atualmente, estima Ferreira, existe R$ 1,5 bilhão de saldo remanescente desses dois instrumentos que está guardado no Banco Central enquanto a Justiça não decide o destino dos recursos. "Um partido entrou na Justiça alegando que se trata de dinheiro público. A questão está no STF", explicou ao final da solenidade de transmissão de cargo dos novos diretores do BC.