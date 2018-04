Bancos reabrem na Argentina, com horário restrito Os bancos argentinos reabrem suas portas hoje após seis dias de feriado, mas as operações e o horário de atendimento serão restritos - das 12 às 17 horas para transferências, abertura de contas, solicitação de talão de cheques e outras operações. Saques, depósitos em cheque ou dinheiro, nem mesmo o pagamento de contas com cartão ou cash poderão ser feitos. O público não pode fazer nenhuma operação que envolva dinheiro vivo porque tanto o Banco Central quanto os banqueiros temem que apareça algum oficial de justiça para embargar o dinheiro. Apesar da aprovação da lei que retarda os processos na Justiça que permitem a fuga de depósitos do "corralito", inúmeras sentenças já tinham sido ditadas. Alguns juizes estão autorizando aos oficiais de justiça que utilizem todos os meios disponíveis para que a lei seja cumprida, custe o que custar. Vale chaveiros, máquinas e especialistas para arrombar portas e cofres dos bancos para que o dinheiro seja devolvido ao depositante beneficiado pela sentença. Aposentados Por conta deste temor, os aposentados estão recebendo suas aposentadorias, há três dias, em postos insólitos, como padarias, clubes, quadras de futebol e até igrejas. Os bancos preferem levar o dinheiro para estes lugares e submeter os idosos a enormes filas, sem nenhuma proteção ou comodidade, do que correr o risco de terem o dinheiro embargado na agência bancária - se o dinheiro está fora da agência o oficial de justiça não pode embargá-lo. Já o feriado cambial continua totalmente em vigência até que a nova política monetária seja definida pelo novo ministro de Economia. O presidente Eduardo Duhalde quer que tudo começe a funcionar plenamente na próxima segunda-feira - bancos, câmbio, equipe econômica e plano econômico. Leia o especial