Bancos reabrem parcialmente amanhã na Argentina O chefe de Gabinete da Presidência da Argentina, Jorge Capitanich, informou na noite desta quinta-feira que o presidente do Banco Central, Mario Blejer, decretou o fim parcial do feriado. Os bancos reabrirão sexta-feira, mas com novo horário: de 12 às 17 horas. Antes, o horário bancário era de 10 às 16 horas. O chefe de gabinete confirmou que a lei para retardar a fuga de depósitos já foi sancionada pelo presidente Duhalde e será publicada amanhã pelo Diário Oficial. Capitanich informou que os bancos vão operar com algumas restrições, como as que envolvem dinheiro vivo. Segundo ele, as restrições serão somente para esta sexta-feira, e que "a partir de segunda-feira, com a designação do ministro da Economia, existe a possibilidade do funcionamento pleno tanto do mercado cambial quanto do sistema financeiro", afirmou. Capitanich argumentou que as restrições de horário e de operações são necessárias para que os bancos se adaptem às novas normas. A estratégia de não permitir as operações com dinheiro vivo se deve a um pedido dos banqueiros para evitar a ação dos oficiais de Justiça que têm utilizado máquinas e especialistas em abertura de cofres para garantir a devolução dos depósitos autorizados por sentenças judiciais, concedidas antes da votação da nova lei. Capitanich informou ainda que a reunião de gabinete coordenada pelo presidente Eduardo Duhalde decidiu convocar parlamentares, ministros e governadores para um esforço concentrado no sábado. O objetivo é "desenvolver com precisão cada um dos 14 pontos do acordo assinado pelo governo federal e as províncias ontem" e que consiste no plano de governo de Duhalde para os próximos 90 dias. Capitanich disse que o grupo de trabalho desenvolverá também um plano produtivo nacional para incentivar a economia.