Bancos realizam leilão de imóveis dia 4 Os Bancos Cidade, Sogeral e Bicbanco colocarão em leilão, no dia 4 de maio, um total de 50 imóveis localizados em diversas cidades brasileiras. As ofertas incluem casas, apartamentos, salas comerciais, terrenos e galpões industriais. Segundo o leiloeiro responsável pelo pregão, Carlos Alberto Santos Frazão, alguns imóveis poderão ser adquiridos com preço bem abaixo do mercado. Ele destaca o apartamento de três dormitórios, com área útil de 112 metros quadrados, localizado na Praia de Pitangueiras, no Guarujá. Embora não tenha sido estipulado um lance mínimo, Frazão acredita que o valor deve ficar em torno de R$ 130 mil. Para os participantes do leilão que puderem optar por imóveis de maior valor, Frazão destaca dois apartamentos localizados no bairro do Morumbi, em São Paulo. O primeiro, no Edifício Maison Galle, situado na Rua Itaiteva, 170, com área útil de 257 metros quadrados e direito a quatro vagas na garagem. A previsão é de que seja arrematado por R$ 390 mil. O outro, localizado no mesmo prédio, é um duplex com área útil de 467 metros quadrados e cinco vagas na garagem. De acordo com Frazão, o valor do arremate pode chegar a R$ 520 mil. "São apartamentos de alto padrão", afirma. O leiloeiro também aponta como boa oportunidade de negócio um apartamento localizado em Serra Negra (SP) com três dormitórios (sendo uma suíte), quarto de empregada e uma vaga na garagem, com área útil de 157 metros quadrados. O valor estimado é de R$ 120 mil. "É uma ótima opção para quem quer passar os fins de semana com a família", comenta. Imóveis comerciais Ainda há opções de salas comerciais, como as localizadas na Avenida Adolfo Pinheiros, 1.001, em São Paulo, com 34 metros quadrados de área útil. "Já existem alguns advogados, médicos e dentistas interessados", diz Frazão. Ainda não há valor definido para o lance inicial. Outra oferta é o prédio comercial de três pavimentos e área útil de 908 metros quadrados, localizado na Rua Pio XI, 48, em São Paulo. Segundo Frazão, o imóvel está ocupado pelo Banco Cidade, e o arrematante poderá alugá-lo para a instituição. Terrenos Entre os terrenos, um dos destaques é o lote residencial de 1.068 metros quadrados, situado no Bosque da Roseira, em Mairiporã (SP), cujo valor do lance mínimo é de R$ 21,1 mil. O leiloeiro também aponta como boa oportunidade o terreno de 80 mil metros quadrados, situado em Cotia (SP), com valor estimado de R$ 2,3 milhões. Também há ofertas no Rio de Janeiro (RJ), Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Uberlândia (MG), Itambé (CE) e Novo Hamburgo (RS). "Quem se interessar, pode ter acesso a toda a documentação dos imóveis", lembra Frazão. O leilão será relizado no Club Homs, na Avenida Paulista, 735, em São Paulo, a partir das 10 horas. Santos Frazão: (0-xx-11) 278-6808