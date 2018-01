Bancos reduzem expectativa de crescimento para 2006 Os departamentos econômicos dos bancos, um total de 50 abordados pela Pesquisa Febraban de Projeções Econômicas, revisaram para baixo suas projeções para o crescimento do PIB em 2006, de 3,04%, na média, em novembro, para 2,85% em dezembro. O mesmo movimento, ainda que em uma magnitude menor, foi registrada em relação às projeções para a expansão do PIB em 2007, de 3,49% para 3,47%. A previsão para a Selic, a taxa básica de juros da economia, no encerramento do ano em curso, foi reduzida em 0,10 ponto porcentual, de 13,34% no mês passado para 13,24% este mês. Para 2007 a Selic prevista está em 11,82% na média de dezembro ante 12,10% na média verificada no mês passado. A pesquisa foi realizada pela Febraban na primeira semana de dezembro e considerou um total de 45 variáveis macroeconômicas. Veja abaixo as demais revisões: - Inflação: projeção do IGP-M subiu de 3,38% na pesquisa de novembro para 3,82% na abordagem de dezembro. Para 2007, a expectativa em torno do IGP-M é de uma alta de 4,18%. Para o IPCA - índice usado como referência para a meta de inflação -, a pesquisa anotou uma ligeira alta nas projeções para 2006, de 3,04% em novembro para 3,15%, mas uma ligeira desaceleração, de 4,13% para 4,05%. - Câmbio: estabilidade, com moeda norte-americana sendo negociada no encerramento do ano em R$ 2,16. Para 2007, a previsão mostrou uma ligeira redução, de R$ 2,27 no mês passado para R$ 2,25 este mês. - Balança comercial: previsão para 2006 é de US$ 45,550 bilhões ante US$ 44,210 bilhões no levantamento de novembro. Para 2007, o saldo comercial foi revisado para cima, de US$ 36,810 bilhões em novembro para US$ 37,200 em dezembro. - Superávit primário: para 2006, a previsão é de 4,26% do PIB ante 4,27% em novembro e em 4,20% em 2007 na pesquisa deste mês em relação a 4,27% no levantamento do mês passado.