Bancos reduzem juro para consumidor Na seqüência da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a taxa básica de juros da economia (Selic) para 15,25% ao ano, o Banco do Brasil (BB) anunciou uma redução dos juros do cheque especial, do cartão de crédito e dos empréstimos com desconto em folha. A taxa mínima de juros do cheque especial e do cartão de crédito, de acordo com a assessoria de imprensa do BB, foi reduzida de 2,30% para 2,25% ao mês e a máxima passou de 7,90% para 7,85% ao mês. Nos empréstimos com desconto em folha, a taxa de juros das operações de seis meses caiu de 1,5% para 1,4% ao mês. Nas de dois anos, o custo do empréstimos foi reduzido de 2,50% para 2,45% ao mês. A taxa dos empréstimos de 36 meses, por sua vez, caiu de 2,7% para 2,55% ao mês. As mudanças de taxas entrarão em vigor já a partir de amanhã. Bradesco O Bradesco também anunciou a redução das taxas de juros de diversas modalidades de crédito. Para os clientes pessoa física do Bradesco, os juros do Cheque Especial caíram de 8,17% ao mês para 8,13% ao mês, na máxima, e de 4,55% ao mês para 4,52% ao mês, na mínima. As taxas do Crédito Pessoal foram reduzidas de 5,71% ao mês para 5,67% ao mês, na máxima, e de 3,16% ao mês para 3,12% ao mês, na mínima. O Crédito Pessoal Consignado opera com taxa mínima a partir de 1,75% ao mês. Para empresas, os juros do Capital de Giro caíram de 6,04% ao mês para 6,00% ao mês, na máxima, e de 3,07% ao mês para 3,03% ao mês, na mínima. Os juros da linha de Desconto de Duplicatas e de Cheques foram reduzidos de 4,29% ao mês para 4,25% ao mês, na máxima, e de 2,04% ao mês para 2,00% ao mês, na mínima. Já as taxas da Conta Garantida tiveram quedas de 6,52% ao mês para 6,48% ao mês, na máxima, e de 3,50% ao mês para 3,46% ao mês, na mínima. O novo patamar de juros passa a vigorar a partir de amanhã, em toda a rede de agências.