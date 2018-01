Bancos reduzem juros no cheque especial Pesquisa sobre juros bancários realizada pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, nos dias 18 e 19 de janeiro revelou que as taxas médias de juros cobradas ao consumidor nas linhas de crédito de empréstimo pessoal e cheque especial sofreram redução. A taxa média cobrada no empréstimo pessoal caiu de 4,28% para 4,22% ao mês. No cheque especial, a taxa média caiu de 8,56% para 8,42% ao mês. Veja a pesquisa completa no link abaixo. A maior taxa cobrada no empréstimo pessoal foi a da Nossa Caixa, cobrando juros de 4,95% ao mês. A menor foi a do BBV, com juros de 2,90% ao mês. Já para o cheque especial, a maior taxa foi a do Banco Bandeirantes, juros de 9,90% ao mês. A menor foi a do BBV, cobrando 7,50% ao mês. Pela pesquisa, cinco bancos (Bradesco, Santander, Nossa Caixa, Real, Unibanco) alteraram suas taxas no empréstimo pessoal, sendo que apenas o Bradesco elevou os juros de 4,40% para 4,50% ao mês. No cheque especial, quatro bancos reduziram suas taxas. A maior queda verificada foi a do HSBC, de 9,40% para 8,50% ao mês. Os técnicos do Procon-SP alertam para que o consumidor, na medida do possível, evite essas linhas de crédito uma vez que as taxas de juros continuam muito altas. Caso não seja possível fugir desses serviços devem ser verificadas sempre as condições estabelecidas em contrato. Outra atitude saudável para as finanças do consumidor é nunca incorporar o limite do cheque especial a sua renda, pois os prejuízos para o seu orçamento podem ser enormes.