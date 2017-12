Bancos reduzem taxa de fundo Petrobras Algumas instituições financeiras estão reduzindo as taxas de administração dos fundos destinados à compra de ações da Petrobras, com recursos do FGTS. A intenção é cativar o maior número de clientes possível para investir parte do Fundo de Garantia. O Banco Finasa de Investimento reduziu para 2% a taxa de administração do Finasa Ações FGTS, fundo destinado à compra de ações ordinárias da Petrobras, tendo 20% de desconto como vantagem. O Banco Inter American Express S. A. também reduziu as taxas de administração do seus quatro fundos mútuos de privatização 2,5% para 2%. A taxa de administração do fundo FMP-FGTS-Petrobras do Banco Prosper caiu de 4% para 2,9%. No Banco Heding-Griffo CV S.A, a taxa do fundo de ações da Petrobras agora é de 3%. No BCN, os dois mútuos sofreram alteração. A taxa de administração do BCN Alliance FMP-FGTS caiu de 3% para 1,5%. No BCN Agility FMP a redução também foi de 3% para 1,5%. Outra instituição que alterou as taxas foi o Banco ABC Brasil. No fundo ABC Brasil FMP-FGTS a taxa passou de 2,5% para 1,5%. Já no fundo ABC Brasil Kapital a taxa caiu de 1,5% para 1,3%. Veja a tabela abaixo: Banco Fundo Taxa atual Taxa cobrada Finasa Finasa Ações FGTS 2% Inter American Express S. A. dos seus quatro fundos mútuos 2% 2,5% Prosper FMP-FGTS-Petrobras 2,9% 4% Heding-Griffo CV S.A único fundo 3% BCN BCN Alliance FMP-FGTS 1,5% 3% BCN Agility FMP 1,5% 3% ABC Brasil ABC Brasil FMP-FGTS 1,5% 2,5% ABC Brasil Kapital 1,3%. 1,5%