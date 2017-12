Bancos: restrições ao pagamento de contas Há algum tempo, os bancos vêm pleiteando alternativas para o pagamento de contas de serviço público, como água, luz e telefone. Hoje, as casas lotéricas já realizam esse tipo de pagamento. Mas, segundo o Procon-SP, isso não dá o direito aos bancos de restringir o pagamento destas contas em suas agências. De acordo com regras do Banco Central, os bancos só podem se recusar a efetuar pagamentos com cheques de outros bancos e de boletos que determinem o pagamento em outro banco. No caso das contas pagas por fichas de compensação, é necessário que o pagamento seja efetuado até o dia do vencimento. Após essa data, o pagamento só pode ser feito no banco que emitiu a ficha, indicado no próprio documento. As restrições para recebimento de contas, como filas exclusivas e horários reduzidos, estão proibidas pelo Banco Central desde março deste ano. Antes, os bancos ofereciam um tratamento diferente para não-clientes. Se persistirem nas práticas irregulares, poderão ser multados em até R$ 100 mil. Reclamações devem ser feitas através do telefone: 0800-992345.