Bancos são recordistas de reclamação por parte do consumidor Os bancos comerciais encontram-se entre os recordistas de reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. Só o Procon de São Paulo, em 2001, recebeu 2,5 mil reclamações de clientes. Já o Banco Central, mesmo sem informar devidamente à população que também deve ser acionado em casos de reclamações, recebeu cerca de 20 mil reclamações no ano passado. Os dados foram divulgados pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), que defende a utilização do Código de Defesa do Cliente Bancário, já em vigor no País. O estudo do Sinal salienta que "é inaceitável que diante dos abusos dos bancos não tenha havido até agora, e depois de tantos meses de criação do Código de Defesa do Cliente Bancário, a necessária punição aos bancos infratores, como estão a demonstrar tantas denúncias, ações judiciais e as reclamações da população". O Código de Defesa do Cliente Bancário foi criado há seis meses, em 26 de julho de 2001, através da Resolução 2.878 do Banco Central. O presidente do Sinal, Sergio Belsito alertou para o desaparelhamento que ocorre nas áreas do BC responsáveis por acompanhar a relação entre os bancos e seus clientes. "As estruturas de fiscalização e atendimento estão operando com um mínimo de funcionários, sem remuneração compatível e sem acesso aos treinamentos e recursos técnicos necessários ao desempenho da função. Com isso, o Banco Central não consegue cumprir adequadamente as suas obrigações legais, por mais que seus servidores se esforcem".