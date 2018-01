Bancos se habilitam para leilão de ações do Berj Os bancos Bradesco, Itaú e Unibanco habilitaram-se para o leilão de blocos de ações do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Berj), em processo de liquidação extra-judicial. Além dos três bancos, também a Docas Investimentos, do empresário Nelson Tanure (administrador do Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil), está habilitada para o leilão, conforme informações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O leilão será realizado na próxima quarta-feira, dia 22, no Rio. O leilão está sendo promovido pelo governo do Estado do Rio e serão ofertados, em bloco único, 55,61% das ações ordinárias e 40,63% das ações preferenciais que representam 96,23% do capital social do BERJ. O governo fluminense fixou o preço mínimo em R$ 738,6 milhões. Segundo informações do governo do Rio, o principal ativo do Berj são os créditos fiscais, especialmente imposto de renda, estimados entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões. Para fazer jus a esse crédito, porém, o comprador terá de ativar o Berj, instalando agências bancárias, e conseguir autorização do Banco Central e da Secretaria da Receita Federal (SRF).