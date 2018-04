Bancos se recuperam, mas índice fecha em queda As principais bolsas de valores da Europa terminaram a sessão desta quarta-feira em queda, ampliando para três dias a onda de perdas, após o plano do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para reduzir as execuções hipotecárias ter sido recebido com ceticismo e temores acerca de uma recessão mais profunda. O índice FTSEurofirst 300, das principais ações européias, caiu 0,27 por cento, para 763 pontos no fechamento preliminar de uma sessão marcada pela volatilidade. O indicador variou entre 770 e 750 pontos. Obama apresentou seu plano para combater a crise hipotecária norte-americana e prometeu até 275 bilhões de dólares para ajudar a atenuar a onda de execuções que toma conta do país. "É mais uma dessas coisas onde uma enorme quantia de dinheiro está sendo jogada em vários setores da economia", disse Mike Lenhoff, estrategista-chefe da Brewin Dolphin. "Nós realmente não sabemos quão eficiente isso tudo será, embora a medida deve impedir uma situação ruim se degradar para algo pior", afirmou ele. O setor bancário foi o que mais impulsionou o índice, recuperando-se dos declínios de terça-feira, em meio a preocupações sobre a exposição das economias emergentes da Europa. O banco francês Société Générale subiu 2,7 por cento. O grupo informou que vai reorganizar seu braço de banco de investimento por meio de alterações na estrutura e redução de empregos e bônus. A instituição divulgou uma perda na unidade em 2008, ainda que tenha sido menor em relação à concorrência. O HSBC, Banco Santander e o BNP Paribas cresceram entre 1,8 e 2,6 por cento. Entretanto, o Royal Bank of Scotland recuou 12,6 por cento devido ao aumento de temores de capital. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 0,68 por cento, a 4.006 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 0,28 por cento, para 4.204 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 se desvalorizou 0,04 por cento, para 2.874 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em queda de 0,73 por cento, a 13.514 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,23 por cento, para 7.861 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 ganhou 0,37 por cento, para 6.193 pontos.