Bancos serão culpados por não informar lavagem de dinheiro O governo punirá os bancos que não repassarem informações sobre operações ilegais de lavagem de dinheiro e também dará poder para que as instituições financeiras bloqueiem a movimentação de recursos de clientes suspeitos de envolvimento com crimes. Segundo o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, algumas medidas já estão prontas serão anunciadas em breve. Além disso, a base governista no Congresso vai acelerar a tramitação de projeto que acaba com a restrição legal existente hoje para que as instituições financeiras suspendam depósitos e saques sem ter que recorrer à Justiça. ?Estamos aguardando o fim da reunião do Gafi, que ocorre em Estolcomo, e pretendemos anunciar algumas medidas que já estão prontas?, afirmou o ministro hoje em seminário em Brasília. O Gafi é o grupo de ação financeira vinculado à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que fixou 40 recomendações para o combate ao crime de lavagem de dinheiro. Uma das medidas em estudo pelo governo prevê que os bancos deverão exigir dos clientes uma declaração estabelecendo a movimentação média mensal na conta corrente. De posse dessa informação, os bancos deverão monitorar saques e depósitos e informar às autoridades toda vez que o cliente fizer operações que superem a média mensal sem justificativa.