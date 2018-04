Bancos suspendem execuções de hipotecas nos EUA Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e Goldman Sachs vão suspender os processos de retomada de bens dos mutuários inadimplentes com suas hipotecas, a fim de esperar a implementação do programa que o Tesouro dos EUA planeja para reduzir as ações de despejo. A decisão ocorre após pressão feita por congressistas durante encontro de CEOs dos bancos com deputados na Câmara dos EUA nesta semana. A expectativa é de que o governo gaste pelo menos US$ 50 bilhões para reduzir as parcelas mensais atualmente pagas pelos mutuários.