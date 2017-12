Bancos suspendem tarifa de boletos Você sabia que alguns bancos cobram tarifa para efetuar o pagamento de boletos emitidos por outra instituição financeira? Pois há pessoas que chegaram a pagar R$ 2,50 por esse serviço. Mas, a pedido da Federação Brasileira da Associação de Bancos (Febraban), a maioria deles está desistindo de fazer a cobrança. A cobrança não foi proibida pelo Banco Central e, por isso, as instituições não estão obrigadas a acatar a solicitação. Os bancos pesquisados pela reportagem do jornal O Estado de São Paulo - Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander e Unibanco - não estão cobrando a taxa. Segundo o diretor de Produtos do Unibanco, Rogério Estevão, o banco cobrava pela compensação de boletos com objetivo de evitar filas e não com a intenção de fazer receita. O que ocorre, ele diz, é que algumas agências não estão sabendo da suspensão da tarifa. Se houver a cobrança, Estevão afirma que o consumidor pode reclamar à gerência.