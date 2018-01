Bancos terão novo horário de funcionamento O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou na última sexta-feira (01/06) em sessão extraordinária o novo horário de funcionamento dos bancos. A norma vale para o período em que vigorar o racionamento do consumo de energia elétrica no País. Segundo informação do diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, a partir do próximo dia 11, as agências bancárias que atendem ao público por período de seis horas diárias, ou seja, aquelas instaladas nos grandes centros urbanos, terão de funcionar entre 9h e 15h. As agências das instituições financeiras cujo período de funcionamento é inferior a seis horas terão expediente das 9h às 14h. Os caixas eletrônicos, por sua vez, só funcionarão no período das 6hs às 22h. Sérgio Darcy explicou que o BC poderá examinar algumas situações excepcionais, como é caso dos caixas eletrônicos que funcionam em aeroportos e hospitais. Segundo declarou, a resolução do CMN torna obrigatório o cumprimento de suas determinações. O diretor do Banco Central acrescentou que as novas regras estão de acordo com a proposta já apresentada pela Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) e lembrou que os novos horários valem também nas regiões onde não há racionamento d e energia.