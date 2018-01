Bancos terão que aumentar volume de crédito para casa própria Os bancos terão que emprestar mais recursos para o financiamento da casa própria. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje resolução que eleva de 45% para 50% o montante de recursos que devem ser liberados pelas instituições financeiras para o financiamento habitacional. Segundo o diretor de Normas do Banco Central (BC), Sérgio Darcy, esse acréscimo deverá ser feito em cima do montante que foi efetivamente aplicado no segundo semestre de 2004. Entre julho e dezembro de 2004 os bancos emprestaram R$ 1,684 bilhão para a casa própria. Neste segundo semestre deverão emprestar R$ 2,526 bilhões. Com isso, o total de recursos que serão direcionados para o financiamento habitacional este ano subirá para R$ 4,526 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões já foram efetivamente emprestados até o mês de junho. A oferta de recursos para a casa própria é maior do que a previsão inicial dos bancos. Eles queriam um acréscimo de apenas 30% sobre o montante emprestado no ano passado, que foi de R$ 3 bilhões. Multiplicadores A resolução aprovada hoje pelo CMN também trouxe outra modificação nas regras em vigor para o financiamento habitacional pelos bancos. Com a intenção de incentivar o empréstimo de valores mais baixos, o CMN já havia criado a figura dos multiplicadores. Um financiamento de R$ 60 mil, por exemplo, se for feito pelo banco com uma taxa de juros de 9% ao ano ao invés dos tradicionais 12%, é contabilizado pelo BC, para efeito de cumprimento das exigibilidades, como se fosse de R$ 180 mil. O diretor do BC explicou que esse incentivo não estava funcionando porque os bancos ficavam presos ao multiplicador pelo prazo do contrato, ou seja, 15 anos. Para mudar essa situação, o CMN resolveu hoje flexibilizar a norma. Agora os bancos podem, por exemplo, reduzir o prazo de aplicação do multiplicador pelo período mínimo de três anos, o que significa que, após esse prazo, o contrato poderá ser renegociado com o mutuário, o que implicará, inclusive, em alteração na taxa de juros. Sérgio Darcy garantiu que o contrato permanecerá equilibrado porque não é interesse dos bancos trabalhar com inadimplência elevada.