Bancos vão oferecer fundos de privatização A partir de hoje, algumas instituições financeiras, como o Banco do Brasil, vão aceitar a adesão dos optantes aos Fundos Mútuos de Privatização (FMP) para compra de ações da Petrobras com parte do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Mas o fundo vai funcionar efetivamente após o leilão das ações excedentes da companhia. Outras instituições optaram por oferecer os fundos à medida que forem aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que deverá ocorrer ao longo desta semana. O Bradesco, por exemplo, vai oferecer dois fundos aos interessados na aquisição de ações da Petrobras com recursos do FGTS. Um deles, o FMP-FGTS, estará disponível na rede de agências do banco para qualquer optante. O segundo trata-se de um fundo exclusivo para os participantes do Clube de Investimento da Força Sindical. Para quem quiser adquirir os papéis com recursos próprios, o Bradesco vai oferecer um fundo de ações carteira livre, exclusivo para papéis da Petrobras. Escolha o fundo de olho na taxa de administração A regra para os fundos que receberão recursos do FGTS é alocar pelo menos 90% dos recursos em papéis da Petrobras. Com isso, no comparativo entre a rentabilidade desses fundos, não deve haver muitas variações. A melhor ou pior rentabilidade será definida, principalmente, por uma baixa taxa de administração. Na maioria das instituições, deverá girar em torno de 3% ao ano. Por isso, antes de assinar o termo de adesão, o optante deve verificar qual será essa taxa, uma vez que ela será um dos fatores determinantes da rentabilidade do fundo. O valor mínimo para a aplicação é o piso fixado pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND), de R$ 300. No FMP-FGTS da Caixa Econômica Federal, no entanto, não haverá mínimo. O optante poderá aplicar até 50% do saldo de cada conta vinculada, até das inativas - com mais de três anos sem movimentação -, na compra de ações. Ao colocar seus recursos do FGTS em um Fundo Mútuo de Privatização, o optante terá direito a um desconto de 20% sobre o preço de venda dos papéis. Caso saia antes de 12 meses, terá que devolver o valor descontado do preço real das ações. Se o resgate for feito entre o sexto e o 12º mês, terá que devolver metade do desconto. Depois de 12 meses, o investidor não precisa devolver nenhuma parcela do desconto. Ver na seqüência como investir por meio de Clubes de Investimento.