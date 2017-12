Bancos voltam a pedir a Meirelles redução dos compulsórios O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira, voltou a pedir ao presidente do BC, Henrique Meirelles, a redução dos depósitos compulsórios que os bancos têm de fazer junto ao BC. Ele aproveitou a reunião entre as centrais sindicais e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para reforçar o pedido a Meirelles, que participava do encontro, encerrado há pouco. Na reunião, foi discutida a criação de uma modalidade de crédito que permitiria aos bancos descontar diretamente da folha de salário das empresas empréstimos concedidos aos trabalhadores. O presidente da Febraban disse que Meirelles nada falou sobre atendimento ou não ao pedido. "Eu apenas mencionei e ele só ouviu", disse Gabriel Jorge Ferreira.