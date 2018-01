'Banda fiscal não quer dizer afrouxamento'

LUZIÂNIA (GO) - O debate entre membros da equipe econômica do governo sobre uma possível adoção de uma banda de flutuação para a meta de superávit primário ainda está em andamento, mas, se a medida for aplicada, não representará afrouxamento da política fiscal, garantiu o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dyogo Oliveira, que participou, no sábado, do dia de mobilização do governo contra o mosquito aedes aegypti. Ele reconheceu ser "arriscado" o governo ter em seu orçamento receitas que dependem de fatores de mercado, mas minimizou a decisão de adiar os cortes do orçamento de 2016. Segundo ele, a postergação foi feita por uma questão operacional e o mais importante é trabalhar em torno das reformas fiscal e estruturais. A seguir, os principais trechos da entrevista:

A ideia da banda flutuante para a meta do superávit é realmente um objetivo do governo? O sr. acha viável para este ano?

É uma questão que não está definida como a gente vai colocar. Na verdade, precisamos concluir as discussões internas e nossos estudos para poder anunciar qualquer coisa nessa área. O importante é que, qualquer que seja a alteração feita, ela não representará um afrouxamento da política fiscal. Hoje, nós temos a realidade de um orçamento com uma grande quantidade de receitas que dependem de fatores de mercado. Então, contar com essas receitas, ficar totalmente dependente delas, nos parece muito arriscado. É isso que a gente está discutindo: como é que a gente vai criar uma sistemática, onde essas receitas que a gente tem no orçamento, se elas não ocorrerem, como é que a gente vai lidar com isso. Esse é o ponto principal. Agora, sempre o foco é que isso não represente nenhum afrouxamento no controle do gasto e no compromisso fiscal do governo.

No caso da CPMF, que é uma dessas receitas...

A CPMF é uma receita que está no orçamento. Está prevista no orçamento.

Mas ela pode ser uma frustração?

Estamos trabalhando para aprová-la.

O mercado recebeu mal o adiamento do contingenciamento de gastos do orçamento (o anúncio estava previsto para sexta-feira) e ampliou a desconfiança na capacidade de o governo poder cumprir o ajuste...

Nós estamos trabalhando em várias medidas, acho que o mais importante hoje são as reformas. A reforma fiscal como um todo e as reformas estruturais que fazem parte deste processo. O contingenciamento foi adiado, mas por uma questão mais operacional mesmo, de fazer a distribuição do corte.

A ideia é fazer o anúncio do contingenciamento já com novas medidas, como uma reforma da Previdência, mesmo sabendo das dificuldades de um projeto como esse?

Isso não está definido e depende um pouco da velocidade de maturação das diversas iniciativas que nós estamos preparando. Isso ainda não tem uma definição.

A questão em torno da manutenção dos programas sociais é uma dificuldade para ajustar o orçamento?

A despesa discricionária (que o governo tem liberdade para mexer) hoje está bastante reduzida. O que nós estamos sentindo em termos de contingenciamento é que a despesa discricionária vai ficar muito próxima ao valor nominal do que foi o ano passado. Então, isso já é um grande esforço que o governo tem feito de contenção das suas despesas. Desde o ano passado, muitas ações de redução de despesas foram tomadas, nós estamos dando continuidade a esse processo de contenção de despesas. O fato de adiar o contingenciamento não tem nenhum sinal de que esse processo não continue, é exatamente o contrário. A grande dificuldade é fazer esse exercício mantendo as despesas fortemente controladas dentro de uma situação que a gente está.