Bandeira amarela pode ser acionada em abril, após chuvas do período úmido, diz Aneel Mudança seria em função do volume de chuvas mais expressivo no período entre novembro e abril; antes disso, já a partir do próximo mês, Aneel colocará em vigor o novo valor da bandeira vermelha, que caiu de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos