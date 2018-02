Conta de luz segue sem cobrança extra pelo sétimo mês consecutivo

BRASÍLIA - O regime de bandeiras tarifárias das contas de luz continuará no patamar verde em outubro, informou hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Esse será o sétimo mês seguido em que não haverá cobrança adicional nas faturas, uma vez que os reservatórios das principais usinas hidrelétricas do País estão em níveis adequados.

De acordo com o órgão regulador, além da evolução positiva das chuvas durante o chamado "período úmido" de 2016, a bandeira verde também se justifica pela redução da demanda por eletricidade decorrente da retração econômica e pela entrada em operação de novas usinas no sistema.

A última vez em que o regime de bandeiras gerou cobrança adicional aos usuários foi em março deste ano. Na bandeira amarela, são pagos R$ 1,50 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. E na bandeira vermelha, os valores são de R$ 3,00 no primeiro patamar e de R$ 4,50 no segundo patamar, a depender do custo das usinas térmicas que precisam ser despachadas em momentos de seca.