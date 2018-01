Bandeirante deve ser negociada na Bovespa A Electricidade de Portugal (EDP) pretende cotizar na Bovespa a partir de 2004 a holding que congrega os seus negócios no Brasil, informou hoje o jornal Diário de Notícias. Segundo o diário portûguês, a estratégia da EDP consistirá na concentração de todas as suas empresas no EDP Brasil, criando assim "massa crítica suficiente para torná-la atraente para os grandes investidores internacionais". O presidente da EDP Brasil, Eduardo Bernini, salientou no entanto que "a entrada da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo vai depender do desenvolvimento econômico este ano". Além disso, o projeto ficará "condicionado pela situação do mercado de capitais e a regulamentação que está sendo preparada pelo novo governo brasileiro".