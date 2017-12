Bandeirante: mais bônus do que sobretaxas A concessão de bônus superou as sobretaxas entre os consumidores de energia abastecidos pela distribuidora Bandeirante. A empresa que fornece eletricidade para 55 municípios paulistas, incluindo a Baixada Santista, Vale do Paraíba e região do Alto Tietê, já liberou dois lotes de contas de luz faturadas com base no período em que o racionamento passou a vigorar. O primeiro lote, composto de 100 mil contas, registrou 22.833 mil bônus contra 8.574 sobretaxas. O segundo lote, também composto por 100 mil contas, teve 23.171 bônus ante 7.111 sobretaxas. Os bônus, de R$ 2 para cada R$ 1 economizado, contemplam apenas os consumidores de até 100 kWh. Já os consumidores acima de 200 kWh, que deveriam receber bônus de R$ 1 para cada R$ 1 economizado a partir de agosto, correm o risco de não serem beneficiados. É que a resolução do governo condiciona o pagamento à existência de recursos extras arrecadados através das sobretaxas. Se a distribuidora tiver mais a pagar (bônus) do que a receber ( sobretaxa), não haverá dinheiro disponível no fundo. Eletropaulo, Elektro e CPFL, outras das principais fornecedoras de energia de São Paulo, iniciaram ontem a distribuição das contas referentes ao primeiro mês do racionamento, e ainda não têm um balanço sobre o volume de bônus e sobretaxas.