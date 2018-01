Bandeirante não define data para cortes A Bandeirante Energia informa que apenas 1,83% dos seus 2,2 milhões de clientes ultrapassaram a meta de economia nos meses de junho e julho e estariam sujeitos ao corte. Segundo nota divulgada pela distribuidora, os cortes de energia devem respeitar sua capacidade operacional. A prioridade será por aqueles consumidores que tiverem maior desvio em relação à meta. A empresa segue as diretrizes da Câmara de Gestão da Crise Energia Elétrica (GCE). Como informa a distribuidora, os serviços de suspensão no fornecimento de energia devem começar assim que todas as medidas para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos sejam tomadas. Ontem , uma decisão provisória do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, proibiu Bandeirante e Eletropaulo de mandar eletricitários realizarem cortes de luz com o objetivo de garantir sua integridade física (veja matéria no link abaixo)