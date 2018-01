Bandeirante paga bônus a partir de hoje Os clientes da Bandeirante com meta de até 225 kWh/mês, que economizaram além de 20%, começam a receber bônus nas contas de luz emitidas a partir de hoje. O desconto é de R$ 1 para cada R$ 1 economizado. No caso dos gastos ficarem abaixo de 100 kWh/mês, o bônus continua sendo de R$ 2 para cada R$ 1 economizado. A distribuidora ainda não informou o número de consumidores que receberão bonificação. Os primeiros lotes das contas começaram a ser distribuídos na semana passada, antes da decisão da Câmara de Gestão de Energia Elétrica de estender o bônus aos consumidores de até 225 kWh/mês. A CPFL concedeu R$ 13,3 milhões em bônus para clientes com meta de até 100 kWh/mês. A empresa não informou quando começa o envio das contas com desconto para consumidores com meta de até 225 kWh/mês. Já a Eletropaulo e Elektro informaram ontem que ainda não definiram quando começa o pagamento de bônus aos clientes com meta de até 225 kWh/mês. No caso da Elektro, o primeiro lote de contas referente a agosto começa a ser distribuído na próxima semana. A Eletropaulo iniciou o envio das contas no dia 3 de setembro, quando ainda não estava vigente a medida.