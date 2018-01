Bandeirantes: tarifas sobem na segunda A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que, a partir de segunda-feira, as tarifas de energia elétrica da Bandeirante Energia estarão 13,87% mais caras e que, a partir de fevereiro, elas terão mais um acréscimo de 0,83 ponto porcentual, completando um reajuste de 14,70%. O aumento será feito em duas etapas: o primeiro deles, de 13,87%, vai vigorar de segunda-feira até fevereiro e o segundo (+0,83 ponto porcentual), de fevereiro até outubro de 2000. O reajuste deve-se ao aumento do preço da energia que a Bandeirante compra de Furnas. A Bandeirante atende 2 milhões de unidades consumidoras em 55 municípios da Baixada Santista, do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e da Região Oeste do Estado de São Paulo.