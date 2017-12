Banespa: 95% dos funcionários reservaram ações O Santander informou que, até o meio-dia de hoje, 35.422 funcionários do Banespa fizeram reserva para comprar ações do banco privatizado. Esse montante corresponde a 95,17% do total de empregados com direito a efetuar a compra. Até as 16h, os empregados, aposentados e pensionistas podem realizar reservas diretamente nas agências do Banespa, ou até a meia-noite pelo telefone: 0800-112059. As pessoas que quiserem comprar as ações do banco em poder da União terão entre os dias 4 e 22 de dezembro. O interessado receberá o boleto informando a operação em casa e poderá optar por utilizar o financiamento do banco espanhol ou pagar o valor das ações com recursos próprios. Em seu financiamento, o banco espanhol se compromete a liberar R$ 5.060,07 até 22 de dezembro para quem comprar um lote máximo. Desse total, o "banespiano" terá de pagar R$ 2.612,50 à União e os R$ 2.408,80 restantes poderão ser embolsados imediatamente pelo comprador, desde que se comprometa a entregar os papéis ao Santander em 25 de junho de 2001. Na data, o funcionário receberá a variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) entre 22 de dezembro deste ano e 25 de junho de 2001.