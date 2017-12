Banespa: 98,4% reservaram ações O Santander informou que 36.658 funcionários do Banespa, ativos e inativos, pediram reserva para compra de ações do Banco com desconto de 50%. Isso representa 98,4% do total de 37.217 empregados com direito a essa oferta. Quem decidir comprar as ações do banco em poder da União terá entre hoje e 22 de dezembro deste ano para comparecer a uma agência e efetuar o pagamento. O interessado receberá o boleto informando a operação em casa e poderá optar por utilizar o financiamento do banco espanhol ou pagar o valor das ações com recursos próprios. Em seu financiamento, o banco espanhol se compromete a liberar R$ 5.060,07 até 22 de dezembro para quem comprar um lote máximo. Desse total, o funcionário terá de pagar R$ 2.612,50 à União e os R$ 2.408,80 restantes poderão ser embolsados imediatamente pelo comprador, desde que se comprometa a entregar os papéis ao Santander em 25 de junho de 2001. Na data, o funcionário receberá a variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) entre 22 de dezembro deste ano e 25 de junho de 2001.