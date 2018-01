Banespa: adesão à oferta do Santander é de 95,42% O leilão de oferta pública para compra das ações do Banespa pelo Santander será realizado hoje, às 13 horas, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Habilitaram-se para a operação vendedores de 23,8 bilhões de ações, sendo 5,9 bilhões de ordinárias (ON, com direito a voto) e 17,9 bilhões de preferenciais (PN, sem direito a voto). As habilitações correspondem a 95,42% do total de 24,943 bilhões de ações com direito à oferta pública. O valor oferecido pelo Santander é de R$ 95,22 por lote de mil, já atualizado pela Taxa Referencial de juros (TR). Se conseguir comprar todos os papéis que estão no mercado, o Santander gastará cerca de R$ 2,375 bilhões. O pagamento aos minoritários será feito na próxima quarta-feira, dia 11 - três dias úteis após o leilão. A operação está sendo intermediada pela UBS Warburg.