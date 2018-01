Banespa antecipa restituição do IR O Banespa está operando com uma linha de crédito que antecipa até 100% do valor restituição do Imposto de Renda (IR) para todos os seus clientes. A taxa de juros praticada pelo banco para este empréstimo é de 2,9% ao mês. O valor mínimo para o empréstimo é de R$ 200,00. O cliente pode pagar quando ocorrer o crédito da restituição em conta corrente ou até dia 30 dezembro. Veja nos links abaixo os juros praticados por outras instituições financeiras para esta linha de crédito.