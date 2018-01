Banespa: BES recomenda venda de ações A BES Securities tem recomendação de venda para as ações do Banespa. Em relatório do último dia 21 de julho, o analista Mário Palhares afirmou que o alto risco demonstrado em seu processo de privatização não justifica o investimento nas ações. O preço justo é de R$ 79,44 por lote de mil papéis. "O Banespa foi preparado para ser a primeira peça da consolidação do sistema financeiro brasileiro, entretanto sua venda se tornou mais complicada do que inicialmente poderia se imaginar, tornando a decisão de investimento no Banco extremamente arriscada", disse o analista no relatório. Para ele, a instituição financeira, na melhor das hipóteses, deverá ser vendida em meados de outubro. Palhares afirmou ainda que, caso o processo se prolongue até o final do ano, será necessário reiniciá-lo, com a contratação de consultorias, novas avaliações e novo cronograma de venda.