Banespa: Cabesp venderá ações ao Santander A diretoria da Caixa Beneficente dos Funcionários do Banespa (Cabesp) decidiu aderir à oferta pública para compra das ações do Banespa feita pelo Santander. Assim, a companhia vai vender ao banco espanhol o lote de 2,902 bilhões de ações que possui na instituição paulista. O montante corresponde a 15,5% do capital ordinário e a 7,75% do capital total do Banespa. As informações são do diretor financeiro da Cabesp, Paulo Salvador. Pela venda, a Cabesp irá receber cerca de R$ 275,7 milhões, já que o Santander pagará R$ 95,00 por lote de mil. De acordo com Salvador, a decisão foi tomada na quarta-feira. Salvador explicou que ele e o diretor administrativo da Cabesp, Antônio Carlos Conquista, que são representantes dos funcionários, votaram contra a venda, enquanto os dois diretores indicados pelo Santander votaram pela adesão à oferta. O voto de desempate foi dado pelo presidente da Cabesp, Eduardo José Prupest, também nomeado pelos controladores. Para Salvador, a manutenção das ações seria importante para que os funcionários continuassem a participar da gestão do Banespa e a receber dividendos. O diretor queria que a decisão fosse tomada em uma assembléia de associados da Cabesp.