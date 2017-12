Banespa capta US$ 50 milhões O Grupo Santander Banespa anuciou que o Banespa concluiu hoje uma captação externa de eurobônus no valor de US$ 50 milhões. A operação tem prazo de 18 meses, com encerramento em 25 de outubro de 2004. Esta foi a segunda captação de 18 meses lançada este ano por um banco privado brasileiro. A remuneração do papel ficou na menor taxa ofertada, de 6,5% a.a.. O Banespa já havia realizado duas captações externas em 2003. A primeira, em fevereiro, foi de US$ 50 milhões. A segunda, de US$ 125 milhões, foi feita na primeira semana de abril.