Banespa: como ficam tarifas e juros Quatro dias depois da compra do Banespa, o Santander ainda não se pronunciou sobre a política que adotará em relação a cobrança de taxas de juros e tarifas bancárias para os novos clientes. De acordo com dados do Banco Central, se o Santander decidir equiparar os valores cobrados nos dois bancos, os clientes do Banespa serão prejudicados. Isso porque pagariam mais caro pelas tarifas de compensação de cheques, cheques devolvidos, extratos, transferências, manutenção de ficha cadastral e de conta corrente. Uma opção para economizar com as tarifas em ambos os bancos é aderir a pacotes oferecidos por um preço mnfixo, que é debitado em conta corrente todo mês. Mesmo assim, comparando pacotes com preços equivalentes, o Banespa ainda oferece mais benefícios. Veja abaixo tabela comparativa. Os juros do Santander também são mais altos. Enquanto o cliente Banespa paga, hoje, 7,8% ao mês pelo uso do cheque especial, o cliente Santander paga 9,4%, em média. O Santander contesta a informação do BC dizendo que a empresa cobra juros variáveis. Isso levaria a média de juros para 6,14%. No Santander, quem usar até 30% de seu limite paga 7,44% de juros, acima disso, até 70%, pagará taxa de 6,04%. E finalmente, quem utilizar de 71% a 95% de seu limite, pagará apenas 4,65% de juros. Só pagará 9,4% quem utilizar mais do que 95% de seu limite. Serviços * Banespa Santander Manutenção de ficha cadastral 15,00 a cada 360 dias 17,50 a cada 180 dias Talão de cheque 4,00 3,00 Cheque devolvido por insuficiência de fundos 6,00 10,50 Sustação de cheque 6,00 5,90 Cobrança de cheque por compensação 0,50 0,75 Manutenção de conta corrente ativa 20,00 a cada 180 dias 4,20 a cada 30 dias Renovação cheque especial 12,00 a cada 120 dias 15,50 a cada 120 dias Saques na rede especial (24 horas) 1,30 1,25 Extratos em terminais eletrônicos (até 15 dias) 0,90 1,30 Emissão de DOC "D" e "C" 9,00 9,50 Pacotes econômicos Serviços* Banespa - 9,50** Santander - 9,00** Saques no auto-atendimento Cobre Cobre Saques na rede especial (24 horas) 25 6 Saques com cartão no caixa 8 Não cobre Extratos em Terminal eletrônico 4 6 Transações com cheque Até 50 compensações Sem limite Informações por telefone/fax Sem limite 4 Renovação cheque especial Cobre Não cobre Talão de cheques Até 20 folhas Até 20 folhas Transações via internet Não cobre Cobre Sustação de cheque Não cobre Cobre Manutenção de conta corrente ativa Cobre Cobre Ficha cadastral Cobre Não cobre * Os valores desta tabela foram emitidos pelo Banco Central. ** Valor de mensalidade referente ao plano "Conta Combinada 3", são cobrados 0,70 pelo uso de serviços não inclusos neste pacote. *** Valor de mensalidade referente ao plano "Conta Planejada Clássica", são cobrados 0,70 pelo uso de serviços não inclusos neste pacote.