Banespa: como proceder durante a greve Os funcionários públicos que recebem salários hoje pelo Banespa terão seus vencimentos depositados normalmente nas contas correntes. Assim como todos os clientes do banco, eles poderão retirar qualquer quantia com o cartão Banespa nos caixas eletrônicos do serviço de Auto-atendimento Banespa - existem 713 estabelecimentos no País - ou do Banco24Horas. Saques limitados até R$ 600,00 por dia também podem ser feitos nas agências da Nossa Caixa ou dos bancos conveniados à Rede Verde-Amarela (Nossa Caixa, Banco do Estado da Bahia, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco do Estado de Santa Catarina, Banco do Estado de Goiás, Banco do Estado de São Paulo, Banco do Estado do Amazonas, Banco do Estado do Ceará, Banco do Estado do Maranhão, Banco do Estado do Paraná, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Estado de Sergipe e Banco Regional de Brasília). As demais operações bancárias, como consultas, transferências e aplicações podem ser feitas por qualquer cliente do banco nas agências de auto-atendimento ou Banco24Horas. Embora não esteja sendo feita a entrega de novos talões de cheques, a compensação está ocorrendo normalmente. Débito automático Os clientes do banco que têm vencimentos de contas com débito automático devem ficar atentos ao saldo bancário. Caso necessitem efetuar algum depósito, precisam dirigir-se a qualquer banco e depositar - em cheque ou dinheiro - via DOC. O valor da tarifa varia para cada instituição bancária. Aqueles que são cadastrados pela Internet podem fazer transferências, consultas, aplicações e pagamentos de contas pelo endereço www.banespa.com.br. No entanto, o cadastramento não é possível durante a greve. Aposentados e pensionistas Os 395 mil aposentados pela Previdência Social que recebem pelo Banespa podem, desde ontem, sacar os benefícios nas agências do Banco do Brasil (BB). De acordo com a Previdência, todas as agências do BB no Estado de São Paulo estão antecipando o atendimento para as 8 horas, até amanhã, com o objetivo de pagar os segurados que recebem pelo Banespa. Hoje podem receber o benefício os segurados com inscrição de final 1 a 5; amanhã, de 1 a 6. A partir de sexta-feira o pagamento seguirá o calendário normal da Previdência. Será preciso apresentar o cartão do INSS e um documento de identidade.