Banespa: correntistas devem enfrentar filas Com a suspensão da greve, as agências do Banespa reabrem hoje, em horário normal (das 10 às 16 horas na capital). A expectativa, de acordo com a Assessoria da Imprensa do banco, é de que todos os serviços estejam normalizados até segunda-feira. Serviços pela Internet e telefone devem voltar a funcionar hoje. O cliente que decidir comparecer às agências deverá enfrentar longas filas. A opção é continuar utilizando os caixas eletrônicos do próprio banco, da Nossa Caixa e demais bancos estaduais integrantes da Rede Verde Amarela e do Banco24Horas. Nesses caixas é possível fazer saques, transferências, consultas e aplicações. O acesso é com o cartão do Banespa. A Nossa Caixa volta hoje a abrir suas lojas de auto-atendimento no horário normal, das 8 às 18 horas. Até hoje, essas lojas estavam operando das 7 às 20 horas. De acordo com a Assessoria do banco, durante a greve todos os débitos automáticos foram efetuados e todos os depósitos feitos por meio de DOC, compensados.