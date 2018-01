Banespa e Cidade: leilão de imóveis A poucas semanas da privatização, o Banespa vai promover, no dia 26 de outubro, um leilão de imóveis com 115 lotes em São Paulo e no Paraná. Os destaques do pregão serão os imóveis residenciais em bom estado. A venda será com pagamento parcelado em até 48 meses sem entrada ou 60 meses com 30% no ato, de acordo com o valor do arremate - sem necessidade de comprovação de renda. De acordo com o leiloeiro responsável pelas vendas, Carlos Alberto Santos Frazão, entre os lotes mais disputados estarão 17 apartamentos de dois prédios em Sorocaba. Os imóveis são de três dormitórios e possuem cerca de 120 metros quadrados de área útil cada. Os preços mínimos vão de R$ 79 mil a R$ 142 mil, no caso das coberturas. Na capital, serão oferecidos dois prédios na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, um com 3.880 metros quadrados e outro com 5.407 metros quadrados de área construída, pelos lances iniciais de R$ 1,835 milhão e R$ 2,531 milhões, respectivamente. O leilão ocorre a partir das 11 horas, no Club Homs (Avenida Paulista, 735). O Banco Cidade também realizará um leilão de imóveis no dia 18, também no Club Homs. Serão oferecidos cerca de 100 imóveis de 17 diferentes Estados. De acordo com o leiloeiro Mauro Zukerman, o ponto forte do pregão será o interesse do banco em manter alugados vários prédios à venda. "Isso garante uma rentabilidade imediata ao comprador", afirma o leiloeiro. Entre os lotes à venda, também estão complexos industriais, áreas rurais, lojas, apartamentos e casas. O pagamento poderá ser feito em até 48 meses, com 30% de sinal, de acordo com o imóvel, sendo que nas vendas à vista o comprador ganha um desconto de 20% sobre o valor oferecido por alguns lotes. Mais informações sobre os leilões e o edital estão disponíveis nos sites dos leiloeiros (veja os links abaixo) ou pelos telefones: Santos Frazão: (0--11) 278-4066; Zukerman: (0--11) 3272-9300.