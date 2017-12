Banespa e Nossa Caixa não comentam transferência As assessorias de imprensa do Banespa e da Nossa Caixa informaram que os dirigentes das instituições não farão quaisquer comentários sobre a decisão do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça paulista de manter a transferência de R$ 2,8 bi em depósitos judiciais do Banespa adquirido pelo Santander para a Nossa Caixa. O Banespa não informou se irá recorrer da decisão judicial de transferir hoje R$ 467 mi do total de seis parcelas. A Nossa Caixa já administra metade dos R$ 6 bi em depósitos judiciais do Estado. O Tribunal manteve também a ordem de transferir até 16 de fevereiro próximo os 190 postos de atendimento do Banespa - instalados nos fóruns paulistas- para a Nossa Caixa. Prejuízo - O Banespa divulgou há pouco um prejuízo de R$ 2,111 bi acumulado em 2000 até novembro. De acordo com nota enviada à Bolsa, no primeiro semestre a instituição apresentava lucro de R$ 324,152 mi e no período de julho ano a novembro a perda chegou a R$ 2,435 bi.