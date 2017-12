Banespa e Petrobras puxam baixa na Bovespa A alta das bolsas em Nova Iorque nesta manhã não foi suficiente para motivar o mercado interno de ações. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações de empresas do setor de tecnologia - fechou a manhã em alta de 0,7%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - seguiu a tendência de alta e registrou ganhos de 1,2%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou a primeira parte do pregão em baixa de 1,97% e foi prejudicada pela falta de compradores no mercado de ações. Isso diminui o volume de negócios e impede a alta no preço dos papéis. O volume de negócios ficou em R$ 282 milhões. O mercado de Nova Iorque foi favorecido pelo discurso do presidente do banco central norte-americano (FED), Alan Greenspan, que confirmou a existência de incertezas em relação à desaceleração da economia norte-americana. Porém, animou os investidores dizendo que os ganhos de produtividade gerados pela tecnologia vão terminar. Grande parte da baixa rentabilidade apresentada durante a manhã na Bovespa é explicada pelo mau desempenho das ações do Banespa e Petrobras. No final da primeira parte do pregão, as ordinárias (ON, com direito a voto) do Banespa registravam baixa de 10,85%. A preferencial (PN, sem direito a voto) da Petrobras acumulava perda de 5,48%. Os papéis de telecomunicações, destaques na queda ontem, também continuam em baixa nesta terça.