Banespa faz empréstimo de US$ 125 milhões no exterior O Banespa concluiu hoje uma emissão de notas no mercado internacional de US$ 125 milhões. A captação superou em duas vezes e meia o montante proposto inicialmente, de US$ 50 milhões. A taxa de juros paga aos investidores foi a mínima ofertada pelo banco, 6,375% ao ano. Essa é a segunda captação da instituição financeira em 2003. No mês de fevereiro, o Banespa emitiu US$ 50 milhões, também em notas, em uma operação de 12 meses que marcou a volta ao mercado internacional de capitais, do qual não participava desde 1993. A operação encerrada hoje foi feita por meio da agência do banco em Grand Cayman. Segundo o superintendente da área internacional do grupo Santander Banespa, Airton Villafranca, nesse cenário de volatilidade "o volume maior que o ofertado demonstra o conforto de investidores com o atual momento do País".