Banespa faz primeira captação externa desde a privatização O Banespa encerrou ontem uma captação no mercado externo de US$ 50 milhões em eurobônus. Os papéis têm prazo de vencimento de 12 meses e rentabilidade de 7,25% ao ano. O Banespa é a terceira instituição financeira a realizar uma operação com prazo alongado no mercado, superior a dez meses, com vencimento em 2004. Essa é a primeira emissão de papéis que o banco realiza desde a privatização - a última ocorreu em 1993. Segundo comunicado do banco, a volta ao mercado internacional foi bem recebida pelos investidores, que têm acompanhado o desempenho financeiro do Banespa ao longo dos últimos dois anos. Segundo Airton Villafranca, superintendente da área internacional do Grupo Santander Banespa, "mesmo com a volatilidade dos últimos dias, o banco conseguiu colocar o valor total da emissão, com um prazo diferenciado e ao preço mínimo ofertado". Veja, nos links relacionados abaixo, outros casos recentes de captação externa.