Banespa: funcionário deve comprar ação até dia 22 O funcionário do Banespa que decidir comprar ações do banco em poder da União terá entre os dias 4 e 22 de dezembro deste ano para comparecer a uma agência da instituição financeira e efetuar o pagamento. Ele receberá o boleto confirmando a operação em sua casa. O Santander informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os 30 mil funcionários que fizeram reserva de compra até ontem não vão, necessariamente, optar pelo financiamento do banco espanhol. Eles podem realizar o pagamento com recursos próprios, por exemplo. Caso o empregado decida pelo financiamento, o crédito será feito imediatamente em sua conta. O repasse ocorrerá no próximo dia 22 de dezembro.